Scooterrijdster gewond na val op Trekwei

do 24 augustus 2023 17.07 uur

ALDWâLD - Een scooterrijdster is donderdagmiddag gewond geraakt op de kruising Hústernoard met de Trekwei bij Aldwâld. Door een nog onbekende oorzaak kwam de scooterrijdster ten val.

Omstanders verleenden eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De politie en een ambulance werden omstreeks 15.56 uur opgeroepen voor het ongeval.

Na een korte behandeling in de ambulance is de scooterrijdster meegenomen in de ambulance. De scooter is bij een omwonende neergezet en raakte nauwelijks beschadigd.

