Brandende kabelhaspel geblust in De Westereen

wo 23 augustus 2023 09.10 uur

DE WESTEREEN - De brandweer van De Westereen moest dinsdagavond in actie komen voor een brand aan de Badhuswei in het dorp. Een oude houten kabelhaspel was vermoedelijk in brand gestoken.

De buitenbrand was nabij de wielerbaan. De brand was ontdekt door voorbijgangers die vervolgens de brandweer hebben gebeld.

De brandweerlieden hebben even na 22.00 uur het vuur geblust.

