Nieuw asfalt: vliegbasis weer open voor vliegverkeer

di 22 augustus 2023 17.59 uur

LEEUWARDEN - Na bijna 7 maanden nadert de intensieve baanrenovatie op Vliegbasis Leeuwarden zijn voltooiing. Op vrijdag 25 augustus 2023 worden de start-/landingsbanen officieel

geopend en keert het 322 squadron weer terug naar de Friese thuisbasis.

Beide start-/landingsbanen zijn voorzien van onder andere een gloednieuwe asfalt laag, elektrische installatie met duurzame ledverlichting en zijn er vier hypermoderne vliegtuigafreminstallaties geplaatst. Renovatiewerkzaamheden van deze omvang komen eens per 10 jaar voor.

Return to base

De mannen en vrouwen van het 322 squadron hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Terwijl de baanrenovatie in Leeuwarden volop gaande was hebben zij met de F-35 gevechtsvliegtuigen het NAVO-luchtruim vanuit Polen bewaakt, hebben zij een maand in Scandinavisch luchtruim geoefend én het trainingsprogramma vanaf vliegbasis Volkel voortgezet.

Volgende week is het echter tijd om terug te keren naar de Leeuwarder vliegbasis.