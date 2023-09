Vers en lokaal op de Twirre Streekmarkt

di 22 augustus 2023 09.48 uur

DOKKUM - Op De Zijl in Dokkum vindt aankomende zaterdag 26 augustus van 10.00 tot 16.00 uur de derde editie van de Twirre Streekmarkt plaats.

Eerdere edities deze zomer werden door honderden mensen bezocht.

De reis die veel producten afleggen om bij de consument te komen kan veel korter en hoeft over lang niet zoveel schijven te gaan wanneer je zelf koopt bij lokale producenten.

Bijzonder aan de Twirre Streekmarkt is dat deze is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Bij een bijeenkomst van Twirre werd de vraag opgeworpen of het mogelijk was om een centraal punt te realiseren waar lokale producten verkocht zouden kunnen worden. Hieruit is de Twirre Streekmarkt ontstaan.

Op de Twirre Streekmarkt van aankomende zaterdag proef je de smaakvolle verscheidenheid van vers geplukte groenten, heerlijke kaas en ambachtelijk gebrouwen bier, allemaal rechtstreeks van boerderijen en ambachtslieden uit de regio. Met een aankoop op de streekmarkt ondersteun je direct lokale boeren, vissers en overige ondernemers.