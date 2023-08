Verkeerschaos bij Lauwersoog: brug staat in storing

zo 20 augustus 2023 12.27 uur

LAUWERSOOG - Veel (hoofdzakelijk) dagjesmensen kwamen zondag in de file te staan voor de brug over de Robbengatsluis in Lauwersoog. Omstreeks 11.00 uur kwam de brug in storing te staan.

De brug staat omhoog waardoor het verkeer van Groningen naar Friesland (en andersom) niet kan passeren. Niemand mag oversteken, ook geen voetgangers.

Het is zondag extra druk in Lauwersoog vanwege de Zomermarkt op het haventerrein in Lauwersoog. Dagjesmensen die vanuit Friesland komen, kunnen de markt niet bereiken. Alle mensen die vanuit Groningen komen kunnen op hun beurt de veerboot niet bereiken. Het betreft de N361 tussen Anjum en Groningen.

Er werd een monteur ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Even na 13 uur was de stremming opgelost. De brug ging succesvol naar beneden.

Een monteur had hem handmatig naar beneden gehaald. Daarna werd gestart met het repareren van de storing.

