Jonge magneetvisser vangt kluis in Falomster Feart

za 19 augustus 2023 19.28 uur

DE FALOM - Voor een jonge magneetvisser was het vrijdag even spannend. Hij viste een kluis op toen hij aan het vissen was aan de Falomster Feart in De Falom.

De magneet kleefde vast een een kluis en het was een ware verrassing toen de kluis boven water kwam. Hij was helaas alleen al geopend en er zat niets in. Er werd daarna gelijk gedacht aan de gestolen kluis uit de kerk in Dokkum. Dat bleek niet het geval te zijn.

De politie werd ingeschakeld en tot op heden is de herkomst van de kluis nog onbekend. Mensen die denken die kluis te herkennen kunnen contact opnemen met de politie. De zaak is geregistreerd onder zaaknummer 2023220393.