Wâlsterslúske tot nader order defect

do 17 augustus 2023 12.30 uur

HURDEGARYP - Het Wâlsterslúske in It Bûtefjild is kapot. De sluis op de kruising van het Koekoekspaad en de Mûzeryd heeft een storing.

Wanneer deze storing is opgelost, is nog niet duidelijk zo laat de gemeente Tytsjerksteradiel weten. De sluis is een doorgang voor kano's en (elektrische) sloepen.

Twee jaar geleden ging de sluis ook al eens kapot.