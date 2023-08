Binnenvaartschip botst tegen brug en verliest stuurhut

do 17 augustus 2023 07.30 uur

STROOBOS - Een binnenvaartschip geladen met raapzaadolie is in de nacht van woensdag op donderdag tegen de brug van Stroobos gevaren. Door de aanvaring viel de stuurhut in het water. Een 52-jarige man uit de gemeente West Betuwe was de schipper.

De aanvaring vond omstreeks 02.45 uur plaats. De brandweer van Buitenpost, Surhuistereen, Grou, Burgum en de duikers van Groningen werden opgeroepen.

Ook een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. Het was toen nog onduidelijk of er iemand in het water was geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was al snel duidelijk dat er geen personen te water waren geraakt.

Harde knal

Een buurtbewoner werd wakker van een harde knal. De eigenaar van de schip liet weten dat hij dacht dat hij met de schip wel onder de brug door kon varen. Rijkswaterstaat en de Landelijk Eenheid van de politie is ter plaatse gekomen om verder onderzoek te doen.

Inspectie brug

De vaarweg is na de aanvaring met de brug in de ochtend weer vrijgegeven. Rijkswaterstaat zal de brug z.s.m. inspecteren. "Tot die tijd blijft deze in ieder geval gestremd voor het wegverkeer." aldus Rijkswaterstaat.

