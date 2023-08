Klein brandje in koelunit van KPN-gebouw

wo 16 augustus 2023 11.48 uur

TERNAARD - Een koelunit van een gebouw van KPN heeft woensdagochtend korte tijd in brand gestaan. Het vuur was even te zien en bij aankomst van de brandweer was er al geen sprake meer van brand.

De brandweer van Ternaard werd om 11.12 uur opgeroepen voor de mogelijke brand aan de Worp van Peymastrjitte in Ternaard. De brand was is een buitenunit van een koelunit aan de buitenunit van het gebouw.

De brand heeft mogelijk wel gevolgen gehad voor eventuele verbindingen. De koelunit zorgt voor koeling van de apparatuur van de zendmast voor mobiel e communicatie. Een monteur van KPN werd ingeschakeld om alles te controleren.

Een uur later werd de brandweer opnieuw gealarmeerd toen opnieuw de vlammen uit de koelunit sloegen. De brandweer heeft deze keer het vuur gedoofd en de spanning van de koelunit gehaald. De brand werd ontdekt door buurtbewoners.

