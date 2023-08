500e bezoeker in museum Ruurd Wiersma

BURDAARD - In nog geen twee maanden na de verbouwing en heropening trok het vernieuwde Ruurd Wiersma Museum in Burdaard hetzelfde aantal bezoekers als in geheel 2022.

Zaterdag verwelkomde het bestuur de vijfhonderdste bezoeker. Voor het intieme kleine museum met zijn kleurrijk beschilderde interieur is dit een onverwacht groot aantal gasten. De heer R. Weda uit Heerhugowaard was de vijfhonderdste bezoeker. Hij bezocht het museum samen met de heer W. Strooper voor de tweede keer in drie jaar.

Beide heren werden door voorzitter Sybren van Tuinen verrast met een vrolijk pakketje Burdaarder bier, een originele ‘drinkmok van Ruurd’ en plaatselijke lekkernijen.

Het museum werkt met een vernieuwd concept, dat nadrukkelijker inspeelt op de bijzondere achtergrond van de naïeve kunstenaar Ruurd Wiersma (1904-1980). De nieuwe opzet trekt geïnteresseerde bezoekers van ver buiten de regio. Ruim driekwart van de bezoekers komt inmiddels van buiten de provincie. De belangstelling vanuit Vlaanderen was al enige tijd groeiende, maar recentelijk ontving het museum ook meerdere keren bezoek uit Frankrijk.

De toeloop naar het compacte museum is momenteel zo groot dat de rondleiders in de weekenden met een dubbele bezetting draaien. Het museum verwacht dat deze trend zich volgend jaar voortzet. Het team is daardoor enthousiast op zoek naar vrijwilligers die eens per twee weken gasten willen ontvangen in, zoals bestuursvoorzitter Sybren van Tuinen het noemt, "een van de leukste laagdrempelige musea van Fryslân".

Vanwege het recente succes in de afgelopen maanden is in overleg met de rondleiders besloten het museumseizoen te verlengen tot en met oktober. Het museum is daarmee ook in de komende herfstvakantie een interessante slechtweervoorziening.