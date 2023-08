Eis: werkstraf voor Burgumer die raam opende bij kluisroof in 2006

za 12 augustus 2023 10.25 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige man uit Burgum moest vrijdag voorkomen bij de rechtbank in Leeuwarden vanwege zijn betrokkenheid bij een kluisroof aan de Fuldastraat in Wâlterswâld in 2006.

Het duurde 13 jaar voordat er 'schot' in de zaak kwam. Een klokkenluider wist de gedupeerde te melden wie er betrokken waren bij de diefstal van zijn kluis. De zware kluis werd vanaf zolder naar beneden getild omdat men hem niet openkreeg met de sleutel. Er was namelijk een code nodig. Tijdens de inbraak was de bewoner op vakantie.

Ruim 120.000 euro

De man had aanvankelijk tegen de politie gezegd dat er 50.000 euro in lag. Later kwam er nog eens 70.000 euro en 9000 Amerikaanse dollar bij (geld van zijn broer, zakenrelatie en handelsgeld). Vanwege schaamte had hij dat eerder niet gezegd omdat het "best wel dom was om alles op dezelfde plek" te bewaren.

Raampje

Uit onderzoek van de recherche bleek dat men via een bovenraam naar binnen is gekomen. Met een breekijzer zou het raampje opengewrikt zijn. Van dit feit wordt de 38-jarige Burgumer verdacht. Hij ontkende vrijdag dat hij het raam opengebroken had, het stond al half open.

Klokkenluider

De gedupeerde man uit Wâlterswâld zette in 2019 alles op alles om de daders te vinden nadat de klokkenluider hem informatie gaf. Omdat de Burgumer erbij betrokken zou zijn geweest, kreeg hij voortdurend bezoek (of berichten) van de man. Dit liep dusdanig uit de hand dat de Wâlterswâldster uiteindelijk werd veroordeeld tot een taakstraf vanwege intimatie en dreiging met geweld.

Van der Valk

Tussen de twee volgde uiteindelijk een afspraak in een Van der Valk hotel om dingen uit te spreken. Het gesprek werd opgenomen en de verdachte bekende dat hij een ruitje had ingetikt en de deur had geopend voor de andere dader(s).

Onder druk

Vrijdag vertelde de Burgumer dat hij destijds een drugsschuld had en een ruitje moest openen. Hij zei dat hij geen flauw idee had waar dat is geweest destijds. "Dat was een domme beslissing van mij..." Het ging om een schuld van 750 euro. "Ik werd onder dwang gezet en lastig gevallen en toen moest ik dat doen...."

Raam

De Burgumer wist verder niets van een kluis. Volgens de verdachte stond een klein raam al half open en moest hij met zijn arm het grote raam openzetten. Hij had daarna gezegd dat hij niet verder wilde. Dat vond de rechter opmerkelijk: "Gaan ze u dan weg brengen?" De Burgumer zei: "Ze moesten wel want ik wilde niet." Hij had verder geen deur opengezet en het drugsgeld was met zijn actie afbetaald.

Gesprek

De Burgumer vond ook dat het uitgeschreven gesprek in het hotel niet klopte. De opnames zijn volgens hem slecht en de vertaling vanuit het Fries is niet goed. "Er wordt gezegd dat er namen zijn genoemd maar dat klopt niet..." De Burgumer weet wel met wie hij was die nacht maar hij noemde geen naam. "Ik denk dat het dan niet goed komt...."

Schroevendraaier

Tijdens het gesprek zou de verdachte gezegd hebben dat hij met een schroevendraaier het raam had geopend zodat er iemand naar binnen kon gaan. Op de zitting zei de man: "Dat heb ik niet gezegd, ik heb geen schroevendraaier gebruikt....". Alleen het openen van het raam bekende hij.

Vordering

De gedupeerde man vorderde tijdens de zaak een bedrag van 245.264 euro. Omdat de man er geen enkele onderbouwing bij had, werd er door de rechtbank en Openbaar Ministerie sterk aan getwijfeld.

Eis: 60 uur werkstraf

De officier van justitie eiste een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur met een proeftijd van 1 jaar. Joustra vindt dat de man medeplichtig was aan de diefstal in vereniging. "Hij speelde een rol om het raam te openen." Bij het naar beneden halen van de zware kluis speelde hij geen rol omdat de Burgumer toen al thuis zou zijn geweest. De verdachte heeft verder geen strafblad.

De rechtbank doet op 25 augustus 2023 om 13.00 uur uitspraak.