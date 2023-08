Duistere ontmoeting in steeg: buurman betast buurvrouw

vr 11 augustus 2023 17.50 uur

LEEUWARDEN - Een 59-jarige man zou op 14 december 2021 zijn buurvrouw hebben aangerand. De ontucht vond plaats in een donkere steeg in de straat waar de twee wonen. Vanuit het niets stond de man opeens voor het slachtoffer.

Het slachtoffer wilde nog even langs bij een vriendin en ze liep omstreeks 21.30 uur door de steeg toen ze plotseling de buurman tegenkwam. De man uit Kollum was gefrustreerd en zei dat zijn vrouw vreemd ging en dat hij op de bank moest slapen. Hij werd handtastelijk.

Hand in broek

De ontmoeting kreeg een nog duisterder wending toen de verdachte de vrouw bij het kruis greep. Hij wilde zoenen en hij zat aan de billen, borsten en de schaamstreek. De vrouw probeerde weg te lopen maar hij kuste haar terwijl ze met de rug tegen de schutting stond. Het werd een kus op de wang omdat zij haar gezicht wegdraaide. "Hij gleed met zijn hand achterin mijn broek" zo verklaarde ze bij de politie. Het ging makkelijk en snel omdat ze een joggingbroek droeg.

DNA

Lijkbleek vertelde het slachtoffer korte tijd later bij haar vriendin dat de man aan haar borsten had gezeten en met de hand in de broek was gegaan.

DNA-onderzoek wees uit dat het DNA van de man aan de buitenkant van de kleding zat ter hoogte van de borsten. De Kollumer verklaarde later bij de politie dat hij haar wel had aangeraakt omdat ze dat wel vaker deden. Meer dan dat was er in zijn ogen niet gebeurd.

Bedreiging

Nadat er bij de politie aangifte was gedaan spuwde de Kollumer zijn gal op 15 maart 2022 tegen een buurman. Hij zei dat hij "die kuthoer om zou laten schieten en haar vriend zou hij ook nog wel eens pakken." Bij de politie bevestigde de man het later met de woorden: "Ik heb wat dingen geroepen maar ik meende het niet...."

Het slachtoffer vorderde 1000 euro voor de immateriële schade. Ze durfde lange tijd niet alleen over straat en ze was bang in haar eigen woning terwijl dat juist een veilige plek zou moeten zijn.

Boze man

De Reclassering had aangegeven dat zij moeilijk met de man om konden gaan. Hij reageerde vaak boosachtig. Het advies van de Reclassering was om bijzondere voorwaarden op te gaan leggen waaronder een meldplicht, ambulante behandeling en het meewerken aan een middelencontrole.

Twijfel bij DNA

Volgens zijn advocaat Jana Andonovski is de man vooral boos vanwege onmacht. De man was deze vrijdag niet aanwezig in de zittingszaal van de meervoudige kamer. Andonovski trekt het DNA-onderzoek in twijfel omdat het aan de linkerkant was aangetroffen terwijl het slachtoffer sprak over de rechter borst. Ze vindt het bovendien vreemd dat er geen DNA (op de kleding) was aangetroffen op het kruis of de andere borst.

Voor de bedreiging vindt ze dat het bewijsminimum niet is gehaald omdat er maar één getuige was. Ze benadrukte verder dat de Reclassering vooral "een onmachtige man ziet die zichzelf overschreeuwt..."

Eis: celstraf

De officier van justitie eiste een celstraf van 2 dagen (gelijk aan het vooarrest) en drie maanden celstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook moeten de bijzondere voorwaarden toegepast worden, inclusief de goed onderbouwde vordering.

Uitspraak: 25 augustus om 13.00 uur.