Bijzondere schenking uit Dokkum aan Tresoar

vr 11 augustus 2023 13.46 uur

DOKKUM - Tresoar heeft deze zomer een bijzondere schenking ontvangen: een uniek fotoalbum met foto's van Sigarenfabriek De Nijverheid in Dokkum. De schenking kwam van Drukkerij Horstman uit Assen.

Het album bevat prachtige foto's van Sigarenfabriek "De Nijverheid" in Dokkum, opgericht in 1904. Dit bedrijf annex groothandel van de firma S. Bouma was gevestigd in het gelijknamige pakhuis aan het Grootdiep.

Bouma liet in 1933 een villa voor zichzelf bouwen naast de fabriek, aan het Zuiderbolwerk. Het album, dat ongedateert is, is gemaakt voor de bouw van de villa. De foto's, gemaakt door fotograaf Breitschat uit Kollum, geven een haarscherp beeld van het bedrijfsproces in de fabriek.

