Man 90 dagen langer vast voor inbraken Burdaard

vr 11 augustus 2023 08.09 uur

BURDAARD - Het voorarrest van de inbreker die in juni werd aangehouden in Burdaard, is onlangs met 90 dagen verlengd. De man probeerde destijds nog te vluchten door over een schutting te klimmen, maar belandde in de handen van omwonenden. Samen met de politie wisten zij de man aan te houden.

Uit het onderzoek dat volgde op de aanhouding, kwamen nog tenminste tien andere zaken aan het licht waarin de man als verdachte kan worden aangemerkt. Het gaat o.a. om diefstallen en inbraken in Burdaard en Wânswert.