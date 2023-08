Celstraf voor vernielen videobel, drugs- en wapenbezit

do 10 augustus 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - De verdenking dat hij een videodeurbel vernield zou hebben, bracht heel wat teweeg voor een 25-jarige Ureterper. De man moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden voor de vernieling van de deurbel, drugsbezit, wapenbezit, rijden met een ongeldig rijbewijs en het weigeren van een bloedproef.

Videodeurbel gemold

Het begon allemaal met de Ring deurbel van een woning in Bakkeveen, op 28 december vorig jaar. De verdachte zou de videobel met een honkbalknuppel hebben gemold. Hij was bij de bewoner aan de deur geweest nadat de twee eerder op de avond app-contact hadden gehad.

Honkballiefhebber

De verdachte beweerde dat de eigenaar van de bel hem had uitgedaagd. Maar hij ontkende dat hij de deurbel had vernield. Toen de politie hem later in zijn woonplaats had aangehouden, had hij een zilverkleurige knuppel in de auto. Die had hij bij zich omdat hij een honkballiefhebber is, zei hij tegen de politierechter. "Maar u had geen handschoen en honkbal bij u", merkte de rechter op.

Hennep, cocaïne, boksbeugel en pepperspray

Op de vloer van de auto lag een zak met ruim 52 gram hennep. Bij de fouillering vond de politie nog eens viereneenhalve gram cocaïne. Ook had de Ureterper een boksbeugel en pepperspray bij zich. De drugs waren voor een nieuwjaarsfeestje en niet alleen voor eigen gebruik, beweerde de verdachte. Hij had een auto bestuurd terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en hij had ook nog geweigerd om mee te werken aan een bloedproef.

Eerder veroordeeld

"Ik was boos, dat was dom van mezelf", erkende de verdachte. Hij moet opnieuw rijexamen doen, maar daar was hij niet rouwig om. "Ik ben blij dat ik mijn rijbewijs opnieuw kan halen, dan weet ik waar ik aan toe ben".

Hij is al twee keer eerder voor de rechter geweest voor rijden onder invloed. Eenmaal, in 2018, leverde dat een celstraf van twee weken op en tot twee keer toe had hij een forse rijontzegging opgelegd gekregen.

Hoger beroep

De rechter legde donderdag opnieuw een gevangenisstraf op: vier weken onvoorwaardelijk plus twee weken voorwaardelijk, plus een rijontzegging van negen maanden. Voor de kapotgeslagen deurbel moet de Ureterper een vergoeding van 100 euro betalen.

De man zei meteen na de uitspraak dat hij hoger beroep zou aantekenen.