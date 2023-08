Supermarkt ontruimd na lekkage; personeel onwel

do 10 augustus 2023 11.01 uur

HARKEMA - De Poiesz supermarkt aan de Bouwe Harkemastrjitte in Harkema is donderdagochtend ontruimd na een lekkage. Zowel de klanten als het personeel zijn buiten opgevangen. Voor een aantal van de medewerkers, die zich niet goed voelden, komt een ambulance ter plaatse om hen te onderzoeken. Een aantal van hen zat al bij de naastgelegen dokter in de wachtkamer.

Volgens de eerste melding zou er brand zijn in de winkel. Eenmaal ter plaatse bleek daar geen sprake van te zijn. Er was een lekkage ontstaan in de koelinstallatie van de supermarkt. Hierdoor was het gas ook in de winkel terecht gekomen.

Een monteur is gekomen om het lek te repareren. Zo snel deze klaar is kan de winkel weer open. Uiteindelijk hoefde niemand van het personeel mee naar het ziekenhuis.

