Burgemeester Brouwer steekt handen uit mouwen in Augustinusga

do 10 augustus 2023 10.24 uur

AUGUSTINUSGA - Terwijl veel mensen genieten van de eerste zonnestralen die weer doorkomen, steekt burgemeester Oebele Brouwer de handen uit de bouwen tijdens zijn vakantieperiode. In plaats van te ontspannen, wil hij zich nuttig te maken.

Via een oproep op de gemeentewebsite bood hij aan om vakantiewerk te doen, met als doel betrokken te raken bij lokale bedrijven. Deze week draaide hij een dagje mee bij Weening Services in Augustinusga. Het bedrijf is gespecialiseerd in ongediertepreventie en (riool)reiniging.

De burgemeester kreeg de kans om de ongediertebestrijding van dichtbij te zien, met speciale aandacht voor plaatselijke boeren. De ochtend omvatte het observeren van vallen, het vervangen van gesprongen vallen, het opsporen van ongediertesporen en om ongedierte te ontmoedigen.

Het werk gaat vaak verder dan het simpelweg plaatsen van vallen. Het omvat het bijhouden van gedetailleerde logboeken en het proactief zoeken naar mogelijke schuilplaatsen van ongedierte.

Ondernemer Henk Weening is enthousiast over de burgemeesters deelname. Hij waardeert de betrokkenheid van Oebele bij lokale bedrijven en zijn wil om praktische ervaring op te doen. "Hopelijk heeft hij een breder begrip van

ongediertebestrijding verkregen."

Voor Henk Weening was het een zeer geslaagde dag. Het begrip niet lullen, maar poetsen is zeker op de burgemeester zijn lijf geschreven. "En hij mag zeker weer mee...."