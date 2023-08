Uitgebreid cameratoezicht tijdens Admiraliteitsdagen

do 10 augustus 2023 09.36 uur

DOKKUM - Er komt uitgebreid cameratoezicht tijdens de Admiraliteitsdagen. Het feest wordt tussen 7 en 10 september georganiseerd in Dokkum.

Er worden in totaal dertien camera's ingezet om toezicht te houden tijdens het evenement in de binnenstad. Met de camera's is het ook mogelijk bezoekersstromen in de gaten te houden.

Crowdcontrol

Het hoofdpodium staat op de Zijl en daar is relatief weinig plek voor bezoekers. Deze locatie aan de grachten stroomt vaak heel snel vol waardoor het publiek naar andere podia geleid moet worden. Bij voorgaande edities werd de Zijl al vroeg op de avond afgesloten.

Opsporing

Alle beelden kunnen bovendien worden gebruikt voor opsporing. Vorig jaar vond er tijdens het evenement een ernstig mishandeling plaats. Een 34-jarige man uit Dokkum sloeg en schopte een andere man tegen de grond. De man werd dit jaar veroordeeld tot twee jaar cel.

