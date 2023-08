Fietser zwaargewond bij ongeval in Burgum

wo 09 augustus 2023 11.00 uur

BURGUM - Een bejaarde fietser is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een taxibus op de Schoolstraat in Burgum. Het ongeval vond omstreeks 9.30 uur plaats op de kruising met de Klompmakkerstrjitte.

Het 79-jarige slachtoffer uit Burgum viel op het wegdek en liep onder andere een hoofdwond op. Na een korte behandeling ter plaatse is hij per ambulance overgebracht naar de carpoolplaats bij Sumar. Daar landde de traumahelikopter om een arts te brengen.

Kort na de aanrijding was er nog veel onduidelijk. De chauffeuse van de taxibus heeft vermoedelijk de fietser na de kruising ingehaald waarna het slachtoffer in de zijkant werd geraakt.

Het kan ook zijn dat de fietser wilde oversteken naar het Skoalloantsje of onwel werd. Zowel de bus als elektrische fiets liepen weinig zichtbare schade op. De forensische opsporing van de politie heeft daarom een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen.

Update

De volgende dag is Sake Meindersma in het ziekenhuis in Groningen overleden als gevolg van zijn verwondingen.

