Wandelaar vindt gestolen scooter in struiken

di 08 augustus 2023 20.00 uur

KOLLUM - Een wandelaar vond dinsdagmiddag een scooter in de struiken op het Sânwielsterpaad in Kollum. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Uit onderzoek bleek dat de scooter was gestolen uit een tuin van een woning aan de Cuwaard in Kollum.

De scooter zou tussen zaterdagavond en dinsdagochtend zijn weggenomen. De eigenaar van de scooter heeft aangifte gedaan van diefstal. Door de politie is de scooter teruggegeven aan de eigenaar.

