Inbraak in Grote Kerk in Dokkum

di 08 augustus 2023 18.50 uur

DOKKUM - Er is in de nacht van zondag op maandag een inbraak gepleegd in de Grote Kerk aan de Markt in Dokkum. Dat meldt Omrop Fryslân. Bij de inbraak zijn goederen gestolen maar het is momenteel onbekend wat er gestolen is.

De politie heeft maandag een onderzoek ingesteld naar de inbraak. Er is zijn sporen veilig gesteld door de forensische opsporing.