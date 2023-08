Automobilist eindigt in de sloot bij Burgum

di 08 augustus 2023 12.54 uur

BURGUM - Een automobilist eindigde maandagavond in de sloot langs de Gaestmabuorren bij Burgum. De bestuurder kwam vanaf Suwâld / Tytsjerk en werd mogelijk verrast door de verkeersdrempel op de kruising met de Langelaan.

In de flauwe bocht schoot de auto rechtdoor en eindigde in de sloot. Omstanders troffen het voertuig leeg aan en schakelden de politie in.

Een berger heeft de auto maandag na 21.00 uur uit de sloot getrokken en afgevoerd.

Het is onbekend wat er nu precies is gebeurd. De politie had dinsdag geen aanvullende informatie aangaande het ongeval.

