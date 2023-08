Wanneer krijg je een BKR-registratie, en is dat erg?

di 08 augustus 2023 10.12 uur

LEEUWARDEN - Zodra je een lening aangaat, krijg je daarvoor een registratie bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Deze organisatie houdt de meeste leningen bij die je aangaat. Het gaat dan niet alleen om het afsluiten van een hypotheek, maar ook om kleinere leningen. Denk bijvoorbeeld aan het krediet op je creditcard of het rood staan op je betaalrekening. Met deze registraties kunnen nieuwe kredietverstrekkers beter bepalen of het verstandig is om je een bepaalde lening te geven. Ook als je altijd netjes hebt betaald, krijg je een registratie bij het BKR. Dat hoeft niet erg te zijn, want positieve registraties zijn vaak in je voordeel. Wel dien je er rekening mee te houden dat ook als je een positieve registratie hebt, dit van invloed kan zijn op de maximale hoogte van nieuwe leningen die je kunt krijgen.

Een registratie bij het BKR, wat nu?

Vrijwel iedereen in Nederland die iets geleend heeft, heeft een registratie bij het BKR. Dat is niet iets om je onmiddellijk zorgen over te maken. Steeds meer leningen leiden ertoe dat je geregistreerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de mogelijkheid hebt om rood te staan op je betaalrekening, als je een creditcard hebt, een doorlopend krediet of als een persoonlijke lening hebt afgesloten. Ook als je een private leaseauto hebt of een telefoonabonnement met een smartphone ter waarde van 250 euro of meer, krijg je een registratie.

Betaal je altijd netjes op tijd, dan krijg je een positieve registratie. Dat is doorgaans niet erg, want op die manier weten kredietverstrekkers die voornemens zijn om je een lening te verstrekken dat je altijd op tijd betaalt en je afspraken nakomt. Daardoor zijn de verstrekkers sneller geneigd om je een krediet te verstrekken. Maar de registratie kan wel betekenen dat je daardoor minder hypotheek krijgt. Als je dus een telefoonabonnement met een iPhone of Android smartphone op afbetaling afneemt, dan kan het zijn dat je daardoor minder hypotheek krijgt. Dat kan problemen opleveren bij het rondkrijgen van de financiering van je nieuwe woning. Het is daarom goed om je financiën op orde te houden, en overzicht op je leningen te hebben.

Een negatieve BKR-registratie is wel een probleem

Bij een negatieve BKR-registratie is er wel een probleem bij het verkrijgen van nieuwe kredieten. Zo’n negatieve registratie blijft vijf jaar staan, na afloop van een dergelijk krediet. Als je opeens bent opgehouden met het afbetalen van je creditcardschulden of de smartphone op afbetaling, wordt dit geregistreerd. Een keer je factuur missen betekent nog niet meteen dat je daarom een negatieve registratie krijgt. Meestal krijg je eerst nog een aantal aanmaningen. Daarna wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. Pas als je na meerdere aanmaningen nog geen actie hebt ondernomen, kun je negatief geregistreerd worden.

Daardoor is het vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek af te sluiten. Er zullen maar weinig verstrekkers zijn die je een autolening aanbieden en bovendien is een mobiel abonnement met negatieve BKR registratie ook lastiger om te krijgen. Dat betekent dat er weinig providers geïnteresseerd zijn die je een mobiel abonnement met smartphone op afbetaling willen verstrekken. Wel kun je ervoor kiezen een mobiel abonnement te kiezen, waarbij je de smartphone meteen betaalt. De smartphone is dan meteen van jou, en een registratie bij het BKR komt er niet aan te pas.

BKR opvragen

Je kunt er zelf achter komen of je een registratie hebt door je dossier op te vragen bij het BKR. Het inzien van je kredietgegevens is geheel gratis. Je betaalt alleen voor een

gewaarmerkt kredietoverzicht. Dat overzicht kost je slechts € 15,95. Goed om te weten dus.

Bij het inzien van je kredietgegevens krijg je overigens alle registraties te zien. Dus ook je positieve registraties. Een positieve registratie zorgt ervoor dat je voldoende vertrouwen opbouwt bij kredietverstrekkers die voornemens zijn om je een nieuwe lening te verstrekken. Wel kun je mogelijk een minder hoog bedrag lenen, omdat je steeds minder kunt lenen naarmate je meer schulden aangaat, zo simpel is dat nu eenmaal.

Als je in het dossier een A-codering ziet staan, betekent dit dat er een betalingsachterstand is gemeld. Je loopt dan meestal een paar maanden achter met het betalen van je kredieten. Er is geen vaste regel voor wanneer er precies een registratie op een lening wordt gezet. Dit verschilt per aanbieder en is ook afhankelijk van de grootte van de achterstand. De andere codering die je ziet, is de H-codering.

Dit is de zogenaamde herstelcode. Dit is de registratie die aangeeft dat je weer bij bent met je lening. Het duurt wel vijf jaar totdat je weer gezien wordt als een goede betaler. Je komt niet gemakkelijk van je registratie af. Als je denkt dat de registratie niet correct is, kun je aankloppen bij de kredietverstrekker die je heeft geregistreerd bij het BKR. Eventueel kun je nog naar de geschillencommissie stappen. Dat kost wel 50 euro, maar die krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. Het kan dus zeker lonen om deze stap te maken.

Positieve registraties zijn meestal geen probleem

​Daarnaast zie je in je dossier ook de positieve registraties. Een positieve registratie is een stuk minder beperkend. Ook deze registratie blijft weliswaar vijf jaar staan, maar er staat een einddatum achter de registratie zodra je de lening hebt afbetaald. Deze registratie telt dan hoe dan ook niet meer mee. Ook niet voor het aangaan van nieuwe leningen. Het laat juist zien dat je bij voorgaande leningen in staat was om de lening te voldoen. Er zijn tenslotte partijen die je helpen bij het ongedaan maken van BKR-registraties. Maar deze partijen zijn lang niet altijd betrouwbaar en het is ook niet zeker dat je van je registratie af komt. Om deze reden is de beste manier om negatieve registraties te voorkomen: op tijd betalen en vooraf nadenken over of je een krediet wel moet aangaan.