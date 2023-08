Man (35) krast ‘slet’ op de auto van zijn ex

ma 07 augustus 2023 16.00 uur

LEEUWARDEN - Het vernielen van de telefoon en de auto van zijn ex, op 1 januari van vorig jaar, leverde een 35-jarige Akkrumer een werkstraf op van 24 uur. De man verscheen maandag niet op de zitting van de politierechter, hij werd bij verstek veroordeeld.

Kapotgeslagen

Nadat zijn ex eerst de relatie had verbroken, wilde de Akkrumer met alle geweld haar telefoon zien. Hij verdacht de vrouw ervan dat ze vreemd was gegaan. De Akkrumer probeerde het toestel doormidden te breken. Vervolgens sloeg hij het mobieltje kapot tegen de deurpost.

'Slet' op de auto gekrast

Buiten kraste hij op de auto van zijn met een mes op verschillende plekken ex het woord \'slet’. Ook had hij haar bankpassen doormidden geknipt. De man verklaarde bij de politie dat hij zowel de telefoon als de auto cadeau had gedaan aan zijn ex en hij dus eigenlijk zijn eigen spullen had vernield.

Auto op naam van vriendin

Daar dacht de rechter anders over. De auto stond op naam van de vriendin en de telefoon was, nadat hij het toestel had weggegeven, ook van haar. Voor beide vernielingen legde de rechter, overeenkomstig de eis van de officier van justitie, een werkstraf op van 24 uur.