Boze Drachtster trapt ruit brommobiel van ex in

ma 07 augustus 2023 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een boze Drachtster die de brommobiel van zijn ex molesteerde, is maandag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur.

Ruit ingetrapt

Eind maart dacht dat de Drachtster dat hij met zijn ex mee kon rijden in de brommobiel van de camping in Westergeast naar Drachten. Toen de vrouw hem niet mee wilde nemen, ontstak de Drachtster in woede.

Hij trapte de ruit van de portier van de brommobiel in en griste de schoudertas van zijn ex uit het voertuig.

Onder invloed

De officier van justitie achtte zowel de vernieling van de ruit bewezen en ook de diefstal van de telefoon van de ex. Het toestel zat in de tas die de Drachtster uit de brommobiel had gepakt.

De ex had verklaard dat de man onder invloed was van cocaïne. Volgens de verdachte waren hij én zijn ex allebei onder invloed. De vrouw zou de telefoon wel terug hebben gekregen.