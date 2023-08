Driezumse (43) rijdt op vluchtheuvel na bruiloft (en drankjes)

ma 07 augustus 2023 12.45 uur

LEEUWARDEN - Hoewel het niet de bedoeling was, was een 43-jarige inwoonster van Driezum op 1 juli na de bruiloft van een familielid toch maar in de auto naar huis gereden. Bij Damwâld ging het helemaal mis: de vrouw stuurde de auto bij een vluchtheuvel op.

"Een vervelende slinger in de weg"

Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Haadwei in Damwâld, op wat advocaat Henk de Jong "een vervelende slinger in de weg" noemde. De Driezumse was midden in de nacht bij de vluchtheuvel op gereden en had een verkeersbord en twee hekjes geramd. Vervolgens was ze doorgereden. "Ik was helemaal in paniek", zei de vrouw maandag tegen de politierechter.

Nummerplaat was blijven liggen

Eenmaal thuis waren zij en haar echtgenoot op de bank in slaap gevallen, tot de politie \'s ochtends vroeg voor de deur stond. Bij de botsing was een nummerplaat blijven liggen, de eigenaar van de auto opsporen was daarna een fluitje van een cent. De vrouw vertelde dat het de bedoeling was om na de bruiloft een taxi te bestellen. Toen die al weg was, was ze toch zelf maar achter het stuur gekropen.

Van de schrik een paar borrels genomen

Op de vraag van de politie of en hoeveel ze in de afgelopen 24 uur had gedronken, had ze verklaard dat ze op de bruiloft drie of vier wijntjes had genuttigd. De alcoholtest gaf een uitslag van 590 ug/l. Een dag later belde de Driezumse de politie: ze was vergeten te vertellen dat zij en haar man thuis nog van de schrik een paar borrels hadden genomen.

Geen drankfles of lege glazen

Haar man had wodka gehad en zij twee wodka-sinas. Over die schrikborrels had ze tegen de agenten met geen woord gerept, viel de officier van justitie op. Bovendien hadden de agenten geen drankfles of lege glazen gezien toen ze in de woning waren. De rechter en de officier geloofden het schrikborrel-verhaal niet. De vrouw had tegen de agenten gezegd dat ze normaal niet veel dronk.

Andere richtlijnen

"Als je anders niet zoveel drinkt, dan weet je ook nog wel dat je thuis ook nog hebt gedronken", merkte de officier op. Hij eiste voor het rijden onder invloed en het gevaarlijk rijden een boete van 1500 euro en een rijontzegging van zes maanden. Omdat de rechtbank iets andere richtlijnen heeft dan het Openbaar Ministerie, viel de uiteindelijke straf iets lager uit. De rechter legde een boete op van 1200 euro en een rijontzegging van twee maanden plus vier maanden voorwaardelijk.