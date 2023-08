Fietser gewond bij aanrijding met auto bij Surhuisterveen

zo 06 augustus 2023 16.35 uur

SURHUISTERVEEN - Een 27-jarige fietser uit de gemeente Smallingerland raakte zondagmiddag gewond bij een aanrijding op de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Het ongeval vond even voor 16.00 uur plaats op de oversteekplaats voor fietsers op de Blauwhuisterweg met de Boelenswei. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerst hulpverlening aan het slachtoffer.

Met vermoedelijk beenletsel is het slachtoffer later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

Het ongeval vond plaats op het moment dat de fietser de weg wilde oversteken. De automobilist kwam uit de richting van Surhuisterveen. De auto raakte de fietser aan de kant van de bestuurder. Een remspoor op de weg is stille getuige van het ongeval.

Kruising vorig jaar vernieuwd

Ruim een jaar geleden werd de kruising door de gemeente Achtkarspelen aangepakt om de oversteekplaats juist veiliger te maken. Er is toen een middengeleider aangelegd zodat fietsers en voetgangers in twee 'etappes' kunnen oversteken.

Ondanks de aanpassingen vinden er nog wel ongevallen plaats op de kruising. In juni van dit jaar raakte de bestuurster van een driewieler gewond als gevolg van een aanrijding.

FOTONIEUWS