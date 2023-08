Sloep op Lauwersmeer in problemen, KNRM en Kustwacht in actie

za 05 augustus 2023 20.20 uur

EANJUM - Een sloep met 7 dames aan boord is zaterdagmiddag op het Lauwersmeer in problemen gekomen tijdens een onweersbui.

Vanuit Oostmahorn waren de dames in een gehuurde sloep het Lauwersmeer opgegaan. Toen ze op het Lauwersmeer werden overvallen door een regenbui brakt er paniek uit en werd er hulp ingeroepen. Ze waren toen ter hoogte van de Zuidelijke Ballastplaat.

De eigenaar kwam met een bootje ter plaatse en een boven Ameland vliegend vliegtuig van de Kustwacht nam een kijkje.

Ook was de reddingboot van Lauwersoog gealarmeerd. Gezien de situatie werd op verzoek van de schipper van de KNRM ook een ambulance gevraagd. Het ambulancepersoneel stapte in de haven van Lauwersoog aan boord van reddingboot De Redder. In verband met het aantal mensen aan boord van de sloep, werd gekozen om met de grote reddingboot uit te varen in plaats van de Springbok.

Ondertussen had het Kustwachtvliegtuig de sloep in beeld en zag dat er ook al een bootje hulp bood, wat later de eigenaar van de sloep bleek te zijn. Verder zagen ze dat enkele dames van boord waren op het eiland en er lichte paniek was. In afwachting van de reddingboot bleef het Kustwachtvliegtuig rondjes vliegen.

Na enige tijd voeren beide boten richting Oostmahorn. Onderweg kwam De Redder langszij en heeft drie dames aan boord genomen voor een medische controle door het ambulancepersoneel. De dames kregen een isolatiedeken om en werden door de reddingboot naar de vaste wal gebracht.

Gelukkig liep alles goed af, al zullen de dames dit avontuur niet snel vergeten.

