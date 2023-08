Venijn zit in de staart bij opening SkÃ»tsjesilen in Grou

Venijn zit in de staart bij opening Skûtsjesilen in Grou

za 05 augustus 2023 19.29 uur

GROU - Het leek allemaal tamelijk rustig te verlopen, sommigen spraken zelfs van een 'beetje saai’, vlak na het begin van de seizoensopening van de SKS op de Pikmar en de Wijde Ee bij Grou.

De start was weliswaar nogal chaotisch met twee keer een rode bal op het startschip ten teken van een algemene valse start, maar toen \'het derde keer goede keer’ was, leek de wedstrijd eigenlijk al meteen in zijn definitieve plooi te zijn gevallen.

Het verbaasde vriend noch vijand dat het Douwe Visser met het Grouster skûtsje was die zijn pole position op de van hem bekende manier verzilverde door gelijk de koppositie te veroveren. Veel verrassender was dat het nota bene een van de debutanten was, Syberen van Terwisga met het Earnewâldster skûtsje, die de tweede stek voor zich opeiste.

Was van tevoren enige onrust ontstaan onder zowel commissie, schippers als ook toeschouwers over de weersverwachting, die doemscenario’s van schiftende en toe- of afnemende wind en zelfs onweersbuien, leken het ronde archief in te kunnen.

Tot aan even over drie uur, toen pakten zich donkere en dreigende wolken samen ter hoogte van Irnsum en Joure. De lucht kreeg een lange, bijna zwarte rand die niet veel goeds voorspelde. 'De loft stie as in brijwein’ in geef Frysk. Maar even later was het raak, de weledele heren Pluvius en Aeolus, respectievelijk verantwoordelijk voor de regen en de wind, vonden dat ze lang genoeg 'begrutsjen’ hadden gehad met dat skûtsjefolk en dat betekende dat de lucht helemaal dichttrok en de wind van een vriendelijke vier plotseling uitschoot naar vijf en in vlagen zes Beaufort.

En toen ging het mis aan boord van de Gerben van Manen, het skûtsje van Heerenveen met schipper Sytze Brouwer. Eén vlaag was genoeg en even later lag het skûtsje met de mast plat op het water en ging er een schok van afgrijzen en schrik door alles en iedereen.

Het blijft nu eenmaal een ontluisterend gezicht, zo’n prachtig varend vrachtschip op z’n zijkant als een dode vogel op het water te zien liggen. Gelukkig was er meteen hulp aanwezig en hadden zich zo te zien geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De wedstrijd was toen al lang en breed gevaren, na de derde start waren het Grou en Earnewâld die een ruim gat sloegen ook al omdat er weinig kruisrakken in de uitgezette baan te vinden waren. En juist die kruirakken, stukken van de route waarbij de wind tegen zit en er dus gelaveerd moet worden, kunnen zorgen voor verschuivingen.

Een goede slag kan de volgorde danig op z’n kop zetten en bovendien gebeuren in zo’n kruisrak meestal allerlei onverwachte dingen. Het zijn ook de stukken van het parcours dat goed is voor de meeste protesten.

Voorin waren de kaarten dus al heel snel geschud, maar in het vrijwel compacte peloton lag dat anders, daar was volop strijd en daar waren ook de meeste verschuivingen. En dus leek deze openingswedstrijd in feite zonder al te veel 'opskuor’ te gaan verlopen, af en toe drong de term 'carousselzeilen’ zich op, dus het hele veld op een lang lint.

De verrassing ontbrak en daarmee ook de tactische hoogstandjes die nu eenmaal het zout in de pap zijn voor de liefhebbers aan de kant en op het water. Dat zijn er wel eens meer geweest zo te zien en de sombere weersverwachting zal daar zeker debet aan zijn geweest.

Na Grou en Earnewâld was de derde podium plaats verrassend voor Leeuwarden dat knap derde werd. Uittredend kampioen Lemmer moest het op deze zaterdagmiddag doen met een zesde plaats. Maandag gaat het circus verder op De Veenhoop, waar vanaf de wal van het Grytmansrek zal worden gestart, 'ijs en weder dienende’, dat wil zeggen afhankelijk van de windrichting.

FOTONIEUWS