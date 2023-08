Hulphond moet Michelle (25) haar leven teruggeven

za 05 augustus 2023 12.10 uur

DROGEHAM - Met een inzamelingsactie hoopt de 25-jarige Michelle Poot uit Drogeham binnenkort haar leven weer op te kunnen pakken. Met het geld kan ze een psychosociale hulphond aanschaffen die haar helpt op moeilijke momenten.

De problemen ontstonden voor Michelle toen ze op haar 19e moest stoppen met wielrennen. Haar passie. Dankzij het fietsen vergat ze alle vervelende dingen die ze op jonge leeftijd had meegemaakt. Een chronische knieblessure dwong haar echter om de fiets te laten staan.

Michelle werd depressief en bij de GGZ werd een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij haar vastgesteld. Ze lag dagen in bed en later kreeg ze ook nog de diagnose ASS (autisme). Ze blijkt daardoor te crisisgevoelig te zijn waardoor haar jeugdproblemen moeilijker te behandelen zijn.

Vastgelopen in zorgsysteem

Een behandeling in een kliniek voor jongeren met psychische problemen (tien weken) heeft haar inmiddels een goede stap voorwaarts bezorgd maar ze is er nog niet. Ze heeft last van nachtmerries en paniekaanvallen en ze is vaak overprikkeld. Michelle is naar haar eigen gevoel wat vastgelopen in het zorgsysteem in Nederland.

Hulphond

Er is echter nog een mogelijkheid. Zo denkt Michelle dat een psychosociale hulphond de oplossing voor haar is. "Helaas wordt dit niet vergoed, omdat het gaat om een psychosociale hulphond. In tegenstelling tot een hond die opgeleid wordt voor lichamelijke beperkingen." weet Michelle.

De hulphond is 24 uur per dag bij haar en kan haar bijvoorbeeld wakker maken als ze een nachtmerrie heeft of ondersteunen als ze spanning of angst krijgt. Er is echter één probleem, de hulphond kost zo'n 20.000 euro. De hulphond wordt speciaal voor haar opgeleid.

Crowdfunding

Michelle hoopt dat ze uiteindelijk ook weer aan het werk kan als haar problemen zijn opgelost. Ze wil graag begeleider van jongeren met gedragsproblemen worden.

Om de hulphond te kunnen betalen, is er een crowdfunding opgezet zodat mensen online een donatie kunnen doen. Op dit moment is er 5700 euro opgehaald van de 20.000 euro.

Wil je meehelpen en doneren? Klik op deze link: https://gofund.me/50d32ab6