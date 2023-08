Geen Jumbo maar appartementen langs het spoor in De Westereen

za 05 augustus 2023 12.04 uur

DE WESTEREEN - Er komt geen supermarkt van Jumbo langs het treinspoor aan de Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen. Dijkstra-Draisma wil nu op de bewuste plek 24 appartementen realiseren. Zo staat geschreven in een brief aan de omwonenden.

Het terrein bij de spoorwegovergang was lange tijd in beeld voor de komst van een Jumbo supermarkt. De aangevraagde omgevingsvergunning werd echter geweigerd door de gemeente Dantumadiel. Daarna bleef het lange tijd stil.

In de brief aan de omwonenden staat dat Bouwgroep Dijkstra Draisma 24 nieuwbouwappartementen wil gaan bouwen. De 24 appartementen krijgen in een plek in twee gebouwen met drie bouwlagen.

Daarnaast is er nog ruimte voor een vrijstaande woning aan de Oastersingel en een bedrijfswoning aan de Reidflechter.