Femke Wiersma 'Slimste van de dag' dankzij CDA

vr 04 augustus 2023 21.14 uur

HOLWERT - Femke Wiersma uit Holwert werd vrijdag de 'Slimste van de dag' tijdens de vrijdag-uitzending van het tv-programma 'de Slimste mens'. Ze wist Nandi van Beurden met slechts 21 punten / seconden verschil te verslaan met het antwoord CDA.

De kersverse gedeputeerde van de provincie Fryslân zat in het tv-programma terwijl ze net een dag ervoor nog met griep in bed lag. Ze zei dat ze haar best had gedaan om in Hilversum te komen maar er ook een klein beetje spijt van had om haar te laten verleiden. Ze vreesde voor een slechte voorbereiding maar niets was minder waar.

Antwoord: CDA

De laatste vraag ging over voormalig premier Jan Peter Balkenende. Op dat moment stond Nandi van Beurden aan kop met 339 punten. Nandi wist echter niet te benoemen dat Balkenende van het CDA was. Femke deed dit wel en haalde daarmee 40 seconden binnen waardoor haar eindtotaal op 360 seconden kwam.

Slimste

De nuchtere Friezin werd de 'Slimste van de dag' en zal volgende week maandag opnieuw meeoden aan de kennisquiz. Nandi van Beurden wist overigens in de finale alsnog Hidde de Brabander te verslaan.