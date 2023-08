Burumer rijdt onder invloed van drugs slingerend over Centrale As

vr 04 augustus 2023 19.00 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Burumer werd in 2020 tot twee keer toe betrapt op het rijden onder invloed van drugs. En hij had tweemaal gereden terwijl hij een rijontzegging had. Hij verscheen vrijdag niet op de zitting van de politierechter.

Slingerend op Centrale As

Op 27 mei 2020 reed de Burumer slingerend over de Centrale As in een brommobiel terwijl hij onder invloed was van speed, cocaïne en GHB. Ruim een half jaar later werd hij in Hurdegaryp gesnapt op een bromfiets. Deze keer was hij onder invloed van GHB.

Meerdere malen veroordeeld

In april en juli 2021 had hij in respectievelijk Kollumersweach en Burum gereden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. De man is meerdere malen veroordeeld voor rijden onder invloed. Volgens zijn advocate is hij verslaafd aan GHB, maar krijgt hij momenteel hulp. Hij staat onder toezicht van de reclassering en de verslavingszorg.

Meeste feiten "stokoud"

Omdat de man al eens een werkstraf heeft gedaan, legde de rechter een dag cel op, plus een werkstraf van 70 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De rechter hield er rekening mee dat de meeste feiten "stokoud" waren.