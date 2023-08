50.000e bezoeker van 2023 in Natuurmuseum FryslÃ¢n

50.000e bezoeker van 2023 in Natuurmuseum Fryslân

vr 04 augustus 2023 16.08 uur

LEEUWARDEN - Deze vrijdag ontving het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden de 50.000e bezoeker van dit jaar. Dit is een heugelijk moment in het 100-jarig jubileumjaar.

Om dit moment te vieren is de familie de Vries uit Franeker en Wognum als 50.000e bezoeker ontvangen met een mooi bos bloemen en een Natuurmuseum Fryslân goodiebag.

Dat het natuurmuseum nu al op dit aantal zit, is natuurlijk geweldig en een echt cadeau voor het 100-jarig bestaan. In 2022 bezochten in totaal zo'n 50.000 bezoekers Natuurmuseum Fryslân verdeeld over elf maanden in verband met de in januari geldende lockdown.



De tentoonstelling T. rex in Town draagt natuurlijk ook bij aan het grote aantal bezoekers. In mei van dit jaar was de 50.000e bezoeker van deze tentoonstelling al op visite. De tentoonstelling T. rex in Town is nog te bezoeken tot en met 3 september 2023.