Man onder invloed van drugs reed 'als een idioot door Dokkum'

vr 04 augustus 2023 16.00 uur

LEEUWARDEN - Onder de ogen van angstige fietsers deed een 35-jarige Dokkumer er in december 2020 alles aan om aan de politie te ontkomen. De man reed zelfs met zijn auto met hoge snelheid over het trottoir.

'Uitnaaien'

De Dokkumer was onder invloed, zo bleek nadat hij was aangehouden. In zijn bloed werden sporen van speed en cannabis aangetroffen. Voor hij er vol gas vandoor ging was de man een politieauto tegemoet gereden.

Later gaf de Dokkumer toe dat hij er wilde "uitnaaien". De auto werd in beslag genomen. "Hij reed als een idioot door Dokkum", zei de politierechter vrijdag.

Voertuig gaat niet terug

De rechter bepaalde dat de Dokkumer, die niet op de zitting verscheen, het voertuig niet terugkrijgt. Voor het rijden onder invloed en het gevaarlijke rijgedrag kreeg hij een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden.

De rechter hield er rekening mee dat de zaak al ruim tweeënhalf jaar oud was.