Man gaat op fiets achter bankpasoplichters aan

vr 04 augustus 2023 14.50 uur

LEEUWARDEN - Dankzij het kordate optreden van een inwoner van Wirdum kon de politie in september vorig jaar twee oplichters in de kraag vatten. De Wirdumer was op de fiets gesprongen en achter de oplichters aan gegaan.

Pincode inspreken

Even daarvoor had de echtgenote van de Wirdumer een telefoontje gekregen waarvan zij dacht dat het afkomstig was van een medewerker van de fraudehelpdesk van haar bank.

De al wat oudere vrouw kreeg te horen dat er vanuit België een poging was gedaan om geld van de rekening te halen. Om verder onheil te voorkomen moest de vrouw na een pieptoon de pincode van de bankpas inspreken en er zou 20 minuten later iemand langskomen om de pas op te halen.

"Denk je soms dat ik gek ben geworden?"

De vrouw was ervan overtuigd dat het telefoontje echt was en ze werkte mee. Haar echtgenoot kwam iets later thuis en vertrouwde het zaakje niet.

De man maakte korte metten met de persoon die aan de deur kwam om de pas op kwam halen. "Denk je soms dat ik gek ben geworden?" kreeg de oplichter van de Wirdumer te horen, waarna de man er als een haas vandoor ging.

Achtervolging

De Wirdumer sprong op de fiets en zette de achtervolging in. Hij zag de oplichter in een auto stappen. Het kenteken werd doorgegeven aan de politie en even later werd de auto staande gehouden.

De twee inzittenden, een 20-jarige Amsterdammer - destijds woonachtig in Opsterland - en een 28-jarige inwoner van Assen, zaten vrijdag tegenover de politierechter, samen met een 31-jarige inwoonster van Heerenveen. Zij was aangehouden omdat er via haar Snapchat-account contact was geweest tussen de verdachten en een derde persoon.

Snapchat-account

De Heerenveense zei van niks te weten. Ze vermoedde dat anderen bij haar telefoon konden en haar account hadden misbruikt. Ook ontkende zij de vrouwenstem te zijn geweest die zich had voorgedaan als fraudemedewerker van de bank. Op hetzelfde moment dat de oplichters in Wirdum actief waren, had de vrouw overleg op haar werk.

Te weinig bewijs

Hoewel de officier van justitie het gebruik van de Snapchat-account van de Heerenveense "dubieus" en "heel toevallig" vond, zag zij toch te weinig bewijs om de vrouw te veroordelen. Voor de andere twee verdachten, de een was aan de deur geweest, de ander had in de auto gewacht, was het bewijs er wel. Op de telefoon van een van de verdachten werd zelfs een soort draaiboek aangetroffen, waarin precies uit de doeken werd gedaan hoe bankhelpdeskfraude in zijn werk gaat.

Anton de Haan, advocaat van de Heerenveense, was het met de officier eens dat zijn cliënte moest worden vrijgesproken. De vrouw werd vrijgesproken, de twee andere verdachten kregen een werkstraf van 60 uur.

De rechter vond het een kwalijke vorm van oplichting waarbij mensen op leeftijd het doelwit zijn. "Met name oudere mensen die niet goed weten hoe online bankieren werkt worden hier de dupe van".