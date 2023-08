Trucks Bakkerij van der Zee rijden zero-emissie door binnensteden

vr 04 augustus 2023 10.09 uur

GARYP - Met de aanschaf van twee nieuwe trucks rijdt Bakkerij van der Zee uit Garyp voortaan zero-emissie en stil door grote steden van Nederland. De rest van de ritten wordt 'gewoon' gereden op diesel. Gezien de investering was een stap naar volledig elektrisch nog niet verantwoord.

Bakkerij Van der Zee nam deze zomer twee Scania Hybride trucks in gebruik. Het gaat om een P220 HEV bakwagen en een P280 HEV trekker. Beiden worden iedere nacht ingezet voor de distributie van broodproducten bij supermarkten in Noord Nederland.

De bakkerij is al sinds 1855 actief in Garyp. Het begon allemaal als kleine dorpsbakkerij, maar het bedrijf groeide onder de leiding van vier generaties uit tot een moderne broodbakkerij met 55 man personeel en een eigen vloot van acht vrachtwagens.

Directeur Atze van der Zee: "Wij bakken hier allerlei soorten brood, waaronder het Friese Suikerbrood. Het merendeel daarvan wordt iedere ochtend in de kleine uurtjes naar de supermarkten gebracht in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en naar de Noordoostpolder. Dat doen we met drie bakwagens en vijf trekker-

opleggercombinaties."

Duurzaamheid als streven

De trucks van Van der Zee gaan gemiddeld tien jaar mee wat gezien het relatief lage kilometrage geen probleem is. Atze van der Zee: "Wij rijden gemiddeld 80.000 kilometer per jaar en de trucks staan overdag overwegend stil. De investering in twee nieuwe trucks is dan ook een investering in de toekomst, want over tien jaar ziet de wereld er anders uit. Ons streven is om alles zo duurzaam mogelijk te doen. De stap naar volledig elektrisch vonden we nog niet verantwoord op dit moment gezien de investering. Bovendien moeten we dan infrastructuur hebben om te kunnen laden, en daar schort het nog aan."

Na intensief contact met Scania dealer Rinsma besloot het bedrijf om eerst voor HEV hybride voertuigen te kiezen. "Daarmee kunnen we zero-emissie en stil de binnenstad in, om gewoon op diesel de rest van de rit te rijden. Het opladen doen de trucks zelf, ondermeer door rem-energie te regenereren. Met deze trucks kunnen we rond de 20 kilometer elektrisch rijden. Dat blijkt genoeg om bijvoorbeeld vijf supermarkten in Groningen elektrisch te beleveren."

De eerste ervaringen leren dat de inzet van de hybride trucks het brandstofverbruik tussen de 15 en 20% reduceert.