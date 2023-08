Huis van de maand: De Roede 13 in Buitenpost

vr 04 augustus 2023 09.41 uur

BUITENPOST - Op een riant hoekperceel van maar liefst 567m2 staat dit ruime vrijstaande en uitgebouwde woonhuis. Door de uitbouw heeft het geheel een gebruiksoppervlakte wonen van maar liefst 169m2.

De woning heeft maar liefst 5 slaapkamers, een royale en vooral zonnige tuin en heeft een aangebouwde geïsoleerde stenen garage. Daarnaast is er een vrijstaande houten schuur aanwezig dus ook aan bergruimte geen gebrek!

Energiezuinig

Het onderhoud van het huis is altijd keurig bijgehouden en het energielabel is een keurig B-label wat weer resulteert in een laag energieverbruik. Daarnaast is aan verduurzaming gedacht want de woning heeft maar liefst 18 zonnepanelen op het dak liggen. Verder is de woning volledig van dubbel glas voorzien en is er deels zelfs HR++ beglazing aanwezig.

Gelijkvloers wonen mogelijk

De woning beschikt al over veel vierkante meters woonoppervlakte en heeft daarnaast de mogelijkheid om een slaapkamer en badkamer in de garage aan te leggen, waardoor het geheel ook nog eens gelijkvloers en toekomstbestendig ingericht kan worden.

Toplocatie

De locatie is perfect: het is op loopafstand van het centrum van het dorp en daarnaast op fietsafstand van het treinstation (met een directe snelverbinding naar Leeuwarden en Groningen). Een toplocatie!

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de zijdekant van de woning; binnenkomst in de hal met toegang tot de meterkast; toiletruimte; tuingerichte woonkamer met houtkachel en toegang tot de tuin; eetkamer; royale keukenopstelling met diverse inbouwapparatuur; toegang tot de trap vanuit de woon- /eetkamer, werk-/slaapkamer; bijkeuken met witgoedaansluiting en achterdeur. Daarnaast is er een garage die buitenom te bereiken is. Deze volledig geïsoleerde garage is voorzien van een hoge overheaddeur (vrije doorrijhoogte 286cm) en op het dak liggen maar liefst 18 zonnepanelen.

Eerste verdieping:

Overloop; 3 slaapkamers waarvan de grootste ca. 19m2 is; badkamer met douche, wastafel, en bad; los toilet; vaste trap naar tweede verdieping;

Tweede verdieping:

Overloop; 1 slaapkamer van 11m2 met dakraam en CV-opstelling.

Buitenom:

Naast dat er al een ruime garage aanwezig is staat er op het erf een royale houten berging met zolder aan de achterzijde van de woning. Het perceel is totaal 567 m2 dus ook aan buitenruimte geen gebrek. De diepe achtertuin ligt op het zuidwesten en zorgt er op zonnige dagen voor dat u van smorgens vroeg tot in de late uurtjes van de zon kunt genieten. Aan de voorzijde van de woning kunnen de auto('s) op eigen erf geparkeerd worden.

Over Buitenpost:

Het dorp Buitenpost beschikt over diverse basisscholen, een ruime keuze aan middelbare scholen en het winkelcentrum van het dorp ligt op loop-/fietsafstand. Het dorp heeft een breed aanbod van supermarkten, winkels, bedrijvigheid en een compleet nieuw overdekt zwembad.

Wilt u met de trein reizen? Dan is Buitenpost eveneens perfect want het beschikt over een eigen treinstation met een directe, snelle spoorverbinding naar Groningen en Leeuwarden. Binnen 25 minuten staat u in het centrum van deze 2 hoofdsteden. Verder is Buitenpost een actief en sportief dorp met vele sportverenigingen. Van tennis tot voetbal en van fierljeppen tot kaatsen: voor een ieder wat wils!

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze ruime woning? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging bij één van onze makelaars om uw indruk compleet te maken. Wij heten u alvast van harte welkom aan De Roede 13 te Buitenpost. Klik hier voor meer informatie.