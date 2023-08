Bestuurster (33) haalde bezorger in (en was onder invloed)

do 03 augustus 2023 10.45 uur

SURHUISTERVEEN - Een 33-jarige automobiliste uit Surhuisterveen was bezig met een inhaal-actie toen ze de macht over het stuur verloor. Een minderjarig meisje zat bij haar in de auto en de vrouw was bovendien onder invloed van alcohol en/of drugs.

Het ongeval vond woensdag omstreeks 18.40 uur plaats op de Groningerstraat in Surhuisterveen.

De vrouw besloot op een zeker moment een bezorger van een horecagelegenheid in te halen nadat zij door deze bezorger was ingehaald. Volgens de bezorger reed de vrouw erg langzaam.

De bestuurster raakte daardoor gefrustreerd waarop ze besloot om de bezorger te gaan inhalen. Ze raakte de auto lichtjes aan de achterzijde en haar voertuig belandde daarna in de berm. Ze verloor de macht over het stuur en botste tegen de wand van een loods van beddenfabrikant Avek.

De politie laat WâldNet weten dat de vrouw positief testte op een alcohol- en drugstest. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van het rijden onder invloed.