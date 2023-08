Man (35) opgepakt voor bedreiging van agenten

do 03 augustus 2023 10.43 uur

OOSTERWOLDE - Een 35-jarige man uit Oosterwolde is woensdagavond door de politie opgepakt. De man veroorzaakte in de avond veel overlast in de omgeving van de Boekhorsterweg in zijn woonplaats.

Omstreeks 20.50 uur kwam de politie en een ambulance ter plaatse. De man gedroeg zich agressief naar de politie en heeft de agenten daarbij ook bedreigd. Hij is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De man werd aangehouden op verdenking van bedreiging en zit op dit moment nog vast.