Auto ramt pand Avek na botsing met bezorgdienst

wo 02 augustus 2023 19.26 uur

SURHUISTERVEEN - Een automobiliste kwam woensdagavond in botsing met het pand van Avek aan de Groningerstraat in Surhuisterveen. Een meisje dat in deze auto zat, raakte bij het ongeval gewond. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

Het ongeval vond omstreeks 18.40 uur plaats op de Groningerstraat. Bij de botsing was een andere auto van een lokaal restaurant betrokken. Na de aanrijding vloog de grijze auto in de berm en eindigde tegen de gevel van beddenfabrikant Avek.

De exacte oorzaak van het ongeval is vooralsnog onduidelijk. De Lauwersweg is momenteel min of meer 'doodlopend' omdat er gewerkt wordt aan de rotonde met de Skieding.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het meisje is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een berger werd ingeschakeld om de beschadigde auto uit de gevel te trekken en af te voeren.

