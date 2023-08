Automobiliste ziet mooie boot (en versmalling over het hoofd)

di 01 augustus 2023 19.20 uur

STROOBOS - Een automobiliste is dinsdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Friese Streek in Gerkesklooster. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond omstreeks 18.30 uur plaats. De bestuurster was eventjes afgeleid toen ze in het kanaal een mooie boot zag varen. De wegversmalling zag ze te laat waarna deze lichtjes werd geraakt. Haar auto botste vervolgens tegen een boom.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Na behandeling ter plaatse is de vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de flink beschadigde auto afgevoerd.

