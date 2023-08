OBS De Burgerschool krijgt na de zomer noodlokalen

ma 31 juli 2023 17.22 uur

DOKKUM - OBS De Burgerschool in Dokkum krijgt na de zomer te kampen met een ruimtetekort. Het aantal leerlingen neemt flink toe, waardoor het pand aan de Olivier van Keulenlaan 16 te klein wordt.

De gemeente Noardeast-Fryslân komt daarom met een tijdelijke noodoplossing: er worden drie noodlokalen geplaatst om in het ruimtetekort te voorzien.

De Burgerschool krijgt in het nieuwe schooljaar twee nieuwe groepen leerlingen erbij. De nieuwe aanwas ontstaat voornamelijk in de kleutergroepen en zij-instroom van onder andere de drie groepen voor hoogbegaafden (HB-groepen) die er zijn. Het ruimtegebrek is dusdanig groot, dat er bij de gemeente een spoedaanvraag voor drie extra lokalen ingediend werd.

Units op eigen terrein

De onderwijsinstelling heeft bij de gemeente een sterke voorkeur uitgesproken voor units op het eigen terrein. Met deze oplossing worden de leerlingen op het eigen terrein opgevangen. Daardoor blijft de aanwezige deskundigheid voor de extra groepen beschikbaar voor alle leerlingen en leerkrachten. Het verzoek is gehonereerd door de gemeente.

Drie noodunits

In aanloop naar het nieuwe schooljaar gaat de gemeente drie noodlokalen plaatsen op het terrein van de school. Wethouder Jouke Douwe de Vries: "De trije units binne in tydlike oplossing. Wy steane as gemeente foar in goede húsfesting fan ús ûnderwiis. Dêrom fine we it fan belang dat der genôch lokalen foar de learlingen binne. Dêrneist fine wy it wichtich dat learlingen en learkrêften sa folle mooglik op ien lokaasje wurkjen bliuwe kinne. Dat komt de gearhing en kwaliteit fan it ûnderwiis ten goede."

Tijdelijke aard

De noodlokalen zijn een tijdelijke oplossing, tot er zicht is op een structurele oplossing in de vorm van nieuwbouw. Met het oog op deze structurele oplossing tekende de gemeente samen met scholen in Dokkum onlangs een intentieverklaring voor de nieuwbouw van Scholenpark Dokkum.