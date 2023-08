Echtpaar Storm-Haakma uit Drogeham 60 jaar getrouwd

di 01 augustus 2023 10.50 uur

DROGEHAM - Burgemeester Oebele Brouwer bracht dinsdag een bezoek aan Pieter Storm en zijn vrouw Bintje Storm-Haakma. Het echtpaar viert deze dag hun diamanten huwelijk, oftewel hun 60-jarig jubileum.

Pieter en Bintje hebben elkaar op een, voor die tijd, gebruikelijke manier leren kennen. Tijdens een fietstocht en wandeling op een zondagavond. Ze raakten met elkaar in gesprek en kregen verkering, wat uiteindelijk leidde tot hun huwelijk en de start van een leven samen.

Na het huwelijk kreeg het echtpaar een woning in Kootstertille, waar Pieter destijds werkte bij Marko. Door zijn werk bij Marko konden ze daar een woning betrekken. Enkele jaren later verhuisden ze naar hun huidige woning in Drogeham.

Pieter werkte gedurende zijn werkzame leven als chauffeur, eerst bij Marko in Kootstertille (nu de huidige locatie van Biddle) en later bij onder andere Land Transport. Het grootste deel van zijn loopbaan bracht hij door als chauffeur in de wegenbouw bij KWS.

Bintje was vroeger actief als werknemer op een kantoor bij een busmaatschappij, maar na haar huwelijk heeft ze haar baan opgegeven om zich te wijden aan het gezin. Naast haar taken als huisvrouw heeft ze zich met veel toewijding ingezet als vrijwilliger voor verschillende organisaties, waaronder de kankerbestrijding, de kerk en het bijbelgenootschap. Voor haar buitengewone inzet heeft Bintje zelfs een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Pieter had door zijn werk als chauffeur en de lange werkdagen in het verleden niet veel tijd voor hobby's. Nu, in de rustigere dagen van zijn leven, geniet hij van activiteiten zoals een fietstochtje.

Het echtpaar kreeg twee zonen en twee dochters. Later volgden er zeventien kleinkinderen en er is inmiddels één achterkleinkind.

Het jubileum wordt de dag na het bezoek gevierd met een etentje met de familie en een aantal vrienden.