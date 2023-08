Supermaan dinsdagavond soms te zien

ma 31 juli 2023 12.11 uur

DOKKUM - Dinsdagavond en in de nacht van dinsdag naar woensdag is sprake van een supermaan. De bewolking neemt toe, waardoor de beste kansen om dit te zien in de avond zijn.

Daarbij is de situatie beter in het noorden en oosten van Nederland dan in het zuiden en westen, aldus Weeronline.

De maan komt dinsdagavond net na 22:00 uur op en gaat woensdag iets na 6:00 uur weer onder. Dit is nagenoeg ideaal, want daarmee overlapt de aanwezigheid van de maan grotendeels de periode dat de zon onder is en het dus donker is.

Om de maan te zien moet het natuurlijk niet geheel bewolkt zijn. Dinsdag overdag zijn er eerst fikse buien. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon vaker door. Dinsdagavond komen brede opklaringen voor afgewisseld door wat wolken. In de loop van de avond en in de nacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later in de nacht volgt regen. De temperatuur ligt rond 16 graden.

Wie de supermaan wilt bekijken doet dit het beste dinsdagavond (tussen 22:00 en 0:00 uur) en niet later in de nacht. Daarbij kan men in het noorden en oosten van het land uitgaan van meer opklaringen dan in het zuiden en westen. Vooral in Zeeland is om 22:00 waarschijnlijk al te veel bewolking aanwezig.

Wat is een supermaan?

Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7% groter en 14% helderder dan normaal. Dat de maan soms groter en feller lijkt dan anders komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet steeds hetzelfde is.

De ene keer staat de maan dichter bij de aarde dan de andere keer. De oorzaak hiervan is dat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische (eivormige) baan om de aarde heeft.

31 augustus: blauwe supermaan

Ook op de laatste dag van de maand augustus is sprake van een volle maan die groter en feller is dan gemiddeld. Een tweede volle maan binnen één maand wordt een blauwe maan genoemd. De volle maan van 31 augustus kunnen we dan ook een \'blauwe supermaan’ noemen.