Nieuwe rotonde bij Kruisweg in DamwÃ¢ld open voor verkeer

Nieuwe rotonde bij Kruisweg in Damwâld open voor verkeer

za 29 juli 2023 14.45 uur

DAMWâLD - De rotondes in Damwâld zijn terug. De rotonde bij de Kruisweg is inmiddels weer open voor verkeer. De rotonde bij het winkelcentrum ligt al op zijn plek maar deze is nog niet open voor verkeer.

Sinds 2018 moest het dorp het doen met 'open kruispunten' volgens het "shared space" concept. Dat viel bij veel gebruikes niet in goede aarde.

Klachten

Zowel bewoners als automobilisten uit het dorp klaagden steen en been. Aanvankelijk was onduidelijk of het nu een rotonde of kruising betrof. Voor veel gebruikers was de kruising te onoverzichtelijk en er moest te veel 'nagedacht' worden.

Bekijk onderstaande video voor de reacties destijds:

Toch weer rotondes

De gemeente Dantumadiel nam de kritiek serieus en besloot na enkele jaren om de oude rotondes te gaan herstellen zodat iedereen weer kan doorrijden. Het werk aan de rotonde bij de Kruisweg is reeds voltooid en het proces verliep volgens planning.

Het werk aan de rotonde bij het winkelcentrum startte pas op 24 juli. Tijdens de bouwvak kan het verkeer er wel langs rijden. Hij wordt dan tijdelijk geopend.

435.000 euro

Voor de upgrade van de Haadwei is een bedrag van 435.000 euro gemoeid. Naast de aanleg van de twee rotondes wordt de weg ook op andere punten en kruisingen aangepast en verbeterd.

