GPS apparatuur uit tractoren gestolen in Tytsjerk

vr 28 juli 2023 20.27 uur

TYTSJERK - Twee navigatiesystemen zijn deze week gestolen uit tractoren bij een bedrijf in Tytsjerk. Bij de politie werd aangifte gedaan van de diefstal.

De gps apparatuur wordt gebruikt om rechte banen te rijden op het land tijdens het uitrijden van bijvoorbeeld kunstmest of zaaigoed. De apparatuur werd uit tractoren op het erf gestolen.

De Friese politie ziet in de afgelopen weken een toename in de diefstal van gps-apparatuur. Noord-Nederland is op dit moment een geliefd werkgebied voor criminelen die uit zijn op deze kostbare systemen. Elk jaar ziet de politie in (aanloop naar) de oogstmaanden een stijging.

De criminelen komen vaak via de achterzijde van het erf bij de loodsen of schuren waar tractoren gestald staan. De daders moeten hiervoor soms een eind door een weiland lopen. De meeste diefstallen vinden in de nachtelijke uren (tussen 1.00 en 4,30 uur) plaats.