Kunstwerk De Blauwe Hond officieel onthuld in Burgum

vr 28 juli 2023 18.50 uur

BURGUM - Wethouder Tytsy Willemsma opende vrijdagmiddag het kunstwerk Blauwe Hond op officiële wijze door samen met wethouder Berber van Zandbergen een 'selfie' te maken. Willemsma hoopt dat er nog vele foto's gemaakt worden bij het beeld. Ook werd het Van Sminiaplein officieel geopend deze middag.

De kunstenaars Albert Dedden en Paul Keizer (de Spacecowboys) creëerden de blauwe hond met een lampenkap in zijn bek. Dat verwijst naar huiselijkheid: een meedogenloze hond die thuis op je wacht.

De kunstenaars hebben een beeld gecreëerd dat voor iedereen herkenbaar is: een hond. Met het formaat hebben ze een element van vervreemding toegevoegd; volwassenen zijn ook weer klein.

"Foar it Van Sminiaplein giene wy op syk nei in krêftich autonoom en autentyk keunstwurk. In keunstwurk dat ferrast en in ferriking foar it doarp is", vertelt wethouder Tytsy Willemsma. "It byld past goed yn de hjoeddeistige tiid wêryn’t minsken graach selfies meitsje mei bysûndere ikoanen en op moaie plakken".

Sense of place

"We hebben niet alleen een hond en een lamp gekozen. Als mens zijn we al eeuwenlang intens verbonden met honden. Zij zijn de beschermers van huis en haard en op deze plek ook de poortwachter van het dorp", leggen de kunstenaars Dedden en Keizer uit. "De lamp in de hondenbek geeft een huiselijke sfeer en verlicht het plein als het donker is."

Dedden en Keizer creëren beelden die verbonden zijn met de plek waar ze staan ​​en zo waarde geven aan de plek; een gevoel van plaats. Dit past in het streven van de gemeente om van het Van Sminiaplein een gebruiks- en verblijfsplek te maken. Het plein is een belangrijk portaal naar het winkelgebied.

FOTONIEUWS