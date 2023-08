Potloodventer ontkent en zegt dat hij moest plassen

vr 28 juli 2023 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige inwoner van Eanjum bestreed vrijdag bij de politierechter vurig dat hij in Hoogeveen zijn geslachtsdeel zou hebben getoond aan een jonge vrouw. Desalniettemin kwam er een veroordeling uit de bus.

Stijve penis uit de broek

In september vorig jaar deed een vrouw van nog geen 20 jaar aangifte van schennispleging bij de politie in Hoogeveen. De vrouw had 's middags iets voor tweeën in de buurt van de McDonalds een man zien lopen die, terwijl hij stoïcijns voor zich uit keek, zijn stijve penis uit de broek had hangen. De vrouw moest twee keer kijken omdat ze niet geloofde wat ze zag.

Op zoek naar een plek om te plassen

Niet veel later werd de Eanjumer aangehouden. De man bestreed dat hij zijn geslachtsdeel had laten zien. Hij had bij de politie verklaard dat hij wel op zoek was naar een plek om te plassen, maar omdat het druk met mensen was had hij rechtsomkeert gemaakt.

Drie agenten die op de melding af waren gekomen - en even verderop de auto moesten keren - zagen de verdachte een klein stukje begon te rennen op het moment dat hij de politiewagen in het vizier leek te hebben.

Niet al te logische reactie

Een niet al te logische actie, vooral als je nodig moet plassen, vond de rechter. "Het is meestal niet zo prettig om te rennen als je moet plassen". De verdachte beweerde dat het dreigde te gaan regenen en hij niet nat wilde worden. Ook was het volgens de rechter niet logisch om te gaan plassen op de plek die de Eanjummer voor ogen had.

Geen zin om geld uit te geven

Hij liep in de richting van een viaduct, terwijl hij vlakbij bij een McDonalds of een tankstation naar de wc kon. Tegen de politie had de man gezegd dat hij geen zin had om geld uit te geven om te plassen. De officier van justitie geloofde er niets van. "Als je heel nodig moet, maakt die 50 cent niet uit".

Getuige walgde van wat ze zag

De getuige had volgens de officier "heel erg uitgebreid" verklaard. De vrouw had gezegd dat ze walgde van wat ze zag. Ze had de politie gebeld om te voorkomen dat kinderen het tafereel zouden moeten aanschouwen. De officier hield er ook rekening mee dat er over dezelfde verdachte nog twee meldingen zijn gedaan van schennispleging. De politie zou zelfs al een zogeheten stopgesprek met de man hebben gehad.

Verklaring getuige "gedetailleerd en betrouwbaar"

Omdat die meldingen nog niet tot een strafrechtelijke vervolging hebben geleid, moest de de verdachte worden beschouwd als een first offender. De zaken worden dan nog afgedaan met een geldboete en dat was ook wat de officier eiste: een boete van 250 euro.

De rechter nam de eis over. De verklaring van de getuige vond de rechter "gedetailleerd en betrouwbaar". Dat de politie zich zorgen maakte over de eerdere meldingen, was iets wat de rechter deelde. "Dat is misschien wel een punt waar u iets mee moet doen".