Vrouw uit Drachten (36) vrijgesproken van inrijden op ex

vr 28 juli 2023 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Drachten (36) zat vrijdag tegenover de politierechter omdat ze in oktober 2021 met haar auto bewust op haar ex-partner zou zijn ingereden. De ex zou op de motorkap en tegen de voorruit zijn terechtgekomen.

Zaak geseponeerd

De zaak was aanvankelijk door het Openbaar Ministerie (OM) geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. De ex-partner spande een procedure aan bij het gerechtshof, om alsnog een vervolging door de strafrechter af te dwingen. Met succes, het hof bepaalde dat het OM de zaak alsnog aan een rechter moest voorleggen.

Kinderen afleveren

De ex-partner was overigens niet de enige die aangifte had gedaan. De vrouw had ook aangifte tegen haar ex gedaan, die zaak was - eveneens - door het OM geseponeerd.

Het voorval speelde zich af op 15 oktober 2021, toen de Drachtster de kinderen voor het weekend af wilde leveren bij haar ex in Heerenveen.

"Als een kikker" op motorkap

De lezing van de vrouw was dat de ex niet thuis was en dat hij, terwijl zij weer weg wilde rijden, zijn werkbus voor haar auto parkeerde. Vervolgens zou de man "als een kikker" bovenop de motorkap zijn gesprongen en zou hij met zijn vuisten de voorruit van Ford Focus van de Drachtster de hebben ingebeukt.

Tegen de voorruit

De lezing van de ex stond haaks op wat de vrouw had verklaard: volgens hem was ze bewust op hem ingereden, waardoor hij op de motorkap en tegen de voorruit belandde, waardoor de ruit sneuvelde. Het aanvullende bewijs zat in de verklaring van een getuige, die de versie van de vrouw leek te bevestigen.

Geluidsfragment

De getuige zag iemand op de motorkap zitten die hard op de voorruit van de Ford sloeg. De getuige zag de auto vervolgens langzaam een stukje naar voren rijden. Het andere bewijs zat in een geluidsfragment dat op de zitting werd afgespeeld. Daarin was te horen dat een auto toeren maakte, waarna de ex een paar keer "Kom maar" riep en vervolgens een doffe klap klonk.

Eerder veroordeeld voor aanrijden ex

De ex had een gezwollen enkel opgelopen en was door zijn huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Het was de rechter opgevallen dat de vrouw in oktober 2020 al eens werd veroordeeld voor het aanrijden van een ex. Van die zaak is ze in hoger beroep gegaan. De eerdere veroordeling was voor de officier van justitie niet voldoende om in de nieuwe zaak tot een bewezenverklaring te komen.

"Eigen beleving en herinnering"

De officier veronderstelde dat beide partijen "hun eigen beleving en herinnering" aan de bewuste dag hadden. Maar alles bij elkaar opgeteld was het voor de officier niet genoeg om tot een veroordeling te komen. De rechter was het daarmee eens.

Trieste zaak

Het was vooral "een lastige en trieste zaak", merkte de rechter op voor hij uitspraak deed. "Hoe u als partijen tegenover elkaar staat. U bent niet alleen partij, maar ook ouders". Voor beide lezingen was iets te zeggen, maar de rechter kwam tot de conclusie dat het niet "boven redelijke twijfel is verheven" dat de Drachtster haar ex heeft aangereden.

De vrouw werd vrijgesproken.